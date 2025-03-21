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В Белгородской области от удара дрона ВСУ пострадал мирный житель

Гладков: при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина
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FotograFFF/Shutterstock

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Валуйский округ Белгородской области. Один местный житель пострадал, об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В хуторе Бабка системой РЭБ дрон был подавлен, в результате его детонации о землю мужчина получил ранение»‎, — сообщил глава региона.

Уточняется, что пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Уразовскую ЦРБ. Госпитализация мужчине не потребовалась — он лечится амбулаторно.

Также, отметил Гладков, осколки беспилотника задели автомобиль «Газель». На месте работают сотрудники оперативных служб, данные о последствиях уточняются.

До этого губернатор Белгородской области сообщал, что в результате атак ВСУ на автомобиль и автобус в двух районах Белгородской области ранения получили три мирных жителя.

Глава региона уточнил, что на дороге Графовка — Репяховка беспилотник атаковал автомобиль. В результате мужчина получил минно-взрывную травму, а также баротравму. Еще один БПЛА атаковал служебный автобус на автодороге Святославка — Илек-Кошары. Пострадала супружеская пара, они доставлены в больницу.

Ранее десятки беспилотников атаковали Белгородскую область.

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