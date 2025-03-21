В Белгородской области от удара дрона ВСУ пострадал мирный житель

Гладков: при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Валуйский округ Белгородской области. Один местный житель пострадал, об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В хуторе Бабка системой РЭБ дрон был подавлен, в результате его детонации о землю мужчина получил ранение»‎, — сообщил глава региона.

Уточняется, что пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Уразовскую ЦРБ. Госпитализация мужчине не потребовалась — он лечится амбулаторно.

Также, отметил Гладков, осколки беспилотника задели автомобиль «Газель». На месте работают сотрудники оперативных служб, данные о последствиях уточняются.

До этого губернатор Белгородской области сообщал, что в результате атак ВСУ на автомобиль и автобус в двух районах Белгородской области ранения получили три мирных жителя.

Глава региона уточнил, что на дороге Графовка — Репяховка беспилотник атаковал автомобиль. В результате мужчина получил минно-взрывную травму, а также баротравму. Еще один БПЛА атаковал служебный автобус на автодороге Святославка — Илек-Кошары. Пострадала супружеская пара, они доставлены в больницу.

Ранее десятки беспилотников атаковали Белгородскую область.