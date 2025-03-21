Лидеры ЕС не договорились о выделении €5 млрд на боеприпасы для Украины

Франция и Италия заблокировали выделение €5 млрд на обеспечение Украины боеприпасами в 2025 году. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на европейские дипломатические источники.

«В то время как большинство стран сплотились вокруг выделения критически важного финансирования для военной помощи, Франция и Италия затягивают с обязательствами по конкретным финансовым объемам», — говорится в публикации.

По мнению Bloomberg, разногласия подчеркнули сложности в обеспечении Украины боеприпасами и риски того, что Европейский союз не в состоянии поддерживать Киев.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что НАТО намерено попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружений и оборудования примерно на 30% в ближайшие несколько лет. Новые цели для военных возможностей стран альянса в текущий момент обсуждаются для принятия, которое должно состояться в июне в Брюсселе на встрече министров обороны государств блока.

Ранее в Италии предложили включить Украину в договор НАТО о коллективной обороне.