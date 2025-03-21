Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дело арестованного москвича связано с атаками на Курск и Ростовскую область

ТАСС: арестованного москвича обвинили в причастности к атакам БПЛА в Курске
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Российский Следственный комитет обвинил москвича Эльдара Марченко в причастности к атакам беспилотников на гражданские объекты Курска в 2023 году и на Ростовскую область в 2022. Об этом пишет ТАСС.

По данным документов, которые есть в распоряжении агентства, показания против Марченко дали другие фигуранты. Уголовное дело возбудили 19 февраля 2022 года после обстрелов, подрывов и террористических атак с помощью дронов на объекты жилой застройки и гражданской инфраструктуры в Ростовской области.

Позже в одно производство с этим уголовным делом объединили несколько других дел, в том числе два от 27 августа 2023 года по фактам атаки дронов на объекты гражданской инфраструктуры Курска.

Москвича задержали 21 марта по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче им данных о местонахождении аэродрома в Курске. В настоящее время Марченко находится под стражей. Следователи уже предъявили ему обвинения.

Ранее в Херсонской области арестовали женщину за передачу Киеву информации о российских военнослужащих.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами