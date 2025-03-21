Дело арестованного москвича связано с атаками на Курск и Ростовскую область

Российский Следственный комитет обвинил москвича Эльдара Марченко в причастности к атакам беспилотников на гражданские объекты Курска в 2023 году и на Ростовскую область в 2022. Об этом пишет ТАСС.

По данным документов, которые есть в распоряжении агентства, показания против Марченко дали другие фигуранты. Уголовное дело возбудили 19 февраля 2022 года после обстрелов, подрывов и террористических атак с помощью дронов на объекты жилой застройки и гражданской инфраструктуры в Ростовской области.

Позже в одно производство с этим уголовным делом объединили несколько других дел, в том числе два от 27 августа 2023 года по фактам атаки дронов на объекты гражданской инфраструктуры Курска.

Москвича задержали 21 марта по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче им данных о местонахождении аэродрома в Курске. В настоящее время Марченко находится под стражей. Следователи уже предъявили ему обвинения.

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