Расчет российского ракетного комплекса «Искандер» поразил здание управления Службы безопасности Украины (СБУ) по городу Краматорску. Кадры, на которых запечатлен удар, опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
В подписи к видеозаписи отмечается, что в момент атаки в здании проходило совещание командного состава оперативной тактической группировки «Луганск» в составе украинских войск.
Предварительно, в результате удара Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 55 человек. Из них 25 военнослужащих — из числа командного состава, 30 военнослужащих — из числа охраны.
20 марта российские бойцы с помощью беспилотного летательного аппарата поразили авиабазу ВСУ в городе Кировограде (украинское название — Кропивницкий). По данным Telegram-канала Mash, на объекте производят ремонт украинских самолетов. В частности, сюда отправляют поврежденные Су-27 и МиГ-29.
Как выяснили журналисты, в ходе атаки Вооруженные силы РФ также нанесли удары по резервуарам с керосином и складской зоне. Кроме того, целями стали хранилище боеприпасов ВСУ и топливно-заправочная станция.
Ранее военные ВС РФ ударили по месту скопления живой силы и техники украинского националистического батальона «Кракен».