Появилось видео с ударом «Искандера» по зданию СБУ в Краматорске

Удар «Искандера» по месту проведения совещания 25 офицеров ВСУ попал на видео

Расчет российского ракетного комплекса «Искандер» поразил здание управления Службы безопасности Украины (СБУ) по городу Краматорску. Кадры, на которых запечатлен удар, опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

В подписи к видеозаписи отмечается, что в момент атаки в здании проходило совещание командного состава оперативной тактической группировки «Луганск» в составе украинских войск.

Предварительно, в результате удара Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 55 человек. Из них 25 военнослужащих — из числа командного состава, 30 военнослужащих — из числа охраны.

20 марта российские бойцы с помощью беспилотного летательного аппарата поразили авиабазу ВСУ в городе Кировограде (украинское название — Кропивницкий). По данным Telegram-канала Mash, на объекте производят ремонт украинских самолетов. В частности, сюда отправляют поврежденные Су-27 и МиГ-29.

Как выяснили журналисты, в ходе атаки Вооруженные силы РФ также нанесли удары по резервуарам с керосином и складской зоне. Кроме того, целями стали хранилище боеприпасов ВСУ и топливно-заправочная станция.

Ранее военные ВС РФ ударили по месту скопления живой силы и техники украинского националистического батальона «Кракен».