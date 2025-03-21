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В Британии выступили с угрозами в адрес России

Контр-адмирал ВМС Британии Пэрри: ракеты Trident могут уничтожить 40 городов РФ
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WiIkimedia Commons

Контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри заявил, что британские атомные подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, могут уничтожить 40 российских городов. Об этом сообщает The Telegraph.

Пэрри считает, что Россия не сможет защититься от удара баллистическими ракетами.

По мнению контр-адмирала в отставке, одной подводной лодки Trident может хватить, чтобы «очень быстро испепелить» 40 российских городов, что должно заставить бояться любого мирового лидера.

В публикации подчеркивается, что подлодкам Trident уже больше четверти века, а два недавних испытания закончились неудачей.

Накануне издание Daily Express со ссылкой на высокопоставленного представителя британского военно-морского флота сообщило, что Великобритания может применить ядерное оружие без предварительного согласования с США.

В публикации подчеркивается, что в Лондоне обеспокоены возможной уязвимостью страны из-за изменений в политике администрации президента США.

Ранее европейцы заговорили о ядерном щите из-за риска ухода войск США.

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