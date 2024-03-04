Кот Сифон спас российских бойцов от снарядов и дронов-камикадзе в зоне СВО

Кот по кличке Сифон спас российских бойцов от снарядов и дронов-камикадзе в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал Ura.ru военнослужащий из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Мужчина вернулся домой из зоны боевых действий вместе с животным. Боец рассказал, что Сифон помогал бойцам на фронте. Перед прилетом снаряда или дрона-камикадзе он начинал беспокойно себя вести, пытался убежать или спрятаться.

«Конечно, мы реагировали и также пытались найти укрытие. Сифон спасал жизни нашим бойцам», — поделился военный.

После окончания военного контракта мужчина решил вернуться домой вместе с Сифоном.

Россиянин намерен провести лето с семьей, после чего он продолжит работать.

Также газета kp.ru рассказывала, что российские военные приютили гуся в зоне проведения спецоперации. Птицу назвали Миной, она стала талисманом отряда.

Ранее военный из Челябинской области привез домой кошку с котятами из зоны СВО.