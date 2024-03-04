Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кот Сифон спас российских бойцов от снарядов и дронов-камикадзе в зоне СВО

Российский боец рассказал о подвигах кота Сифона на спецоперации

close
100%
«Газета.Ru»

Кот по кличке Сифон спас российских бойцов от снарядов и дронов-камикадзе в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал Ura.ru военнослужащий из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Мужчина вернулся домой из зоны боевых действий вместе с животным. Боец рассказал, что Сифон помогал бойцам на фронте. Перед прилетом снаряда или дрона-камикадзе он начинал беспокойно себя вести, пытался убежать или спрятаться.

«Конечно, мы реагировали и также пытались найти укрытие. Сифон спасал жизни нашим бойцам», — поделился военный.

После окончания военного контракта мужчина решил вернуться домой вместе с Сифоном.

Россиянин намерен провести лето с семьей, после чего он продолжит работать.

Также газета kp.ru рассказывала, что российские военные приютили гуся в зоне проведения спецоперации. Птицу назвали Миной, она стала талисманом отряда.

Ранее военный из Челябинской области привез домой кошку с котятами из зоны СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами