В Польше сообщили о подготовке многовариантной операции на Украине

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула сообщил о подготовке нескольких вариантов международной военной операции на территории Украины. Об этом он заявил в интервью агентству РАР, отметив, что планы напрямую зависят от хода мирных переговоров.

«Операция носит многовариантный характер, но ее успех будет определяться прогрессом в дипломатическом урегулировании», — подчеркнул Кукула.

По его словам, планирование находится на ранней стадии, а детали возможных соглашений пока не раскрываются. Однако генерал уточнил, что рассматриваются различные сценарии, включая определение необходимых сил для обеспечения гарантий безопасности.

19 марта замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил намерение польских властей разместить противопехотные мины на границах с РФ и Белоруссией. По его словам, это решение принято в рамках строительства оборонительных укреплений «Восточный щит». Бейд сообщил, что на эти цели Польше нужны противопехотные мины в количестве до миллиона. Их планируется произвести внутри страны силами Польской оружейной группы.

Ранее в Польше рекомендовали гражданам сделать запасы еды и лекарств на три дня.