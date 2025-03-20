Портал 19FortyFive в своей статье допускает, что крылатая ракета «Длинный Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ) может нанести удар по Москве.

Портал отмечает, что вариант украинской ракеты, известный как «Длинный Нептун», имеет увеличенную дальность полета до 1000 километров, «что позволяет ему поражать цели в глубине территории противника, например, в самой Москве».

Отмечается, что «Нептун» изначально был ракетой, предназначавшейся для ударов по морским целям. Вариант для совершения наземных атак оснащен новой системой наведения и впервые был принят на вооружение в 2023 году.

Telegram-канал «Военный Осведомитель» 16 марта писал о том, что украинские военные могли применить ракету «Длинный Нептун» для атаки на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в Краснодарском крае.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать предприятия в Самарской области.