Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский портал допустил, что «Длинный Нептун» может ударить по Москве

Портал 19FortyFive: Украинская ракета «Длинный Нептун» может ударить по Москве
close
President.gov.ua

Портал 19FortyFive в своей статье допускает, что крылатая ракета «Длинный Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ) может нанести удар по Москве.

Портал отмечает, что вариант украинской ракеты, известный как «Длинный Нептун», имеет увеличенную дальность полета до 1000 километров, «что позволяет ему поражать цели в глубине территории противника, например, в самой Москве».

Отмечается, что «Нептун» изначально был ракетой, предназначавшейся для ударов по морским целям. Вариант для совершения наземных атак оснащен новой системой наведения и впервые был принят на вооружение в 2023 году.

Telegram-канал «Военный Осведомитель» 16 марта писал о том, что украинские военные могли применить ракету «Длинный Нептун» для атаки на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в Краснодарском крае.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать предприятия в Самарской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами