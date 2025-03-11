Свердловского педагога лишили льгот после отправки в зону СВО

Преподавателя из поселка Нейво-Шайтанский, входящего в состав муниципального образования Алапаевск Свердловской области, лишили льгот на оплату жилья и ЖКХ после того, как он отправился в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом kp.ru рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что мужчина работал педагогом дополнительного образования и в связи с этим получал определенную поддержку со стороны муниципалитета. В июне 2024 года он заключил контракт с Минобороны России о прохождении службы в рядах Вооруженных сил РФ и отправился в зону СВО. Действие трудового договора с учителем было приостановлено, а полагающиеся ему выплаты отменены.

«В нарушение трудового кодекса РФ решением мэрии Алапаевска педагогу с 1 июля 2024 года прекращена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — пояснили в ведомстве.

В связи с этим прокуратура обязала главу Алапаевска Дениса Толмачева устранить нарушения. Через некоторое время выплаты возобновились, а невыплаченную сумму вернули на счет военнослужащего.

До этого участника СВО из Пермского края, который получил тяжелую травму головы, лишили выплат. Летом прошлого года у бойца случилась контузия. Мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая не нашла связи его травмы с СВО. Россиянин рассказал, что ему предложили пройти повторное освидетельствование у тех же врачей, что «фактически гарантирует повторный отказ».

Ранее стало известно, что парализованный боец СВО остался без жены и льгот.