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Через «Госуслуги» подано свыше 1 млн заявлений на льготы для ветеранов СВО

По оформлению льгот по СВО через «Госуслуги» поступило более 1 млн обращений
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Более миллиона обращений по оформлению документов и льгот для участников специальной военной операции (СВО) поступило через портал «Госуслуги». Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, передает ТАСС.

«Через портал «Госуслуги» подано свыше миллиона заявлений для подтверждения статуса участников СВО и получения положенных льгот», — отметил Шадаев.

27 февраля стало известно, что статус ветерана боевых действий распространят на военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, проходящих службу в приграничных районах Курской области.

В январе депутат от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов отметил, что поддержка ветеранов войн, участников СВО и членов их семей останется в центре депутатского внимания.

В сентябре в Роспатенте сообщили, что участники и ветераны СВО получили право бесплатно регистрировать права на свою интеллектуальную собственность.

Ранее в России призвали ввести знак «Ветеран» для автомобилей участников СВО.

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