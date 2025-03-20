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Минобороны определит порядок боевого применения системы «свой-чужой»

Минобороны будет устанавливать порядок боевого применения системы «свой-чужой»
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Указом президента России Владимира Путина Министерству обороны РФ предоставлены полномочия по определению порядка боевого применения и обеспечения безопасности использования системы государственного радиолокационного опознавания («свой-чужой») на территории страны. Об этом говорится на сайте правовой информации.

«Устанавливает порядок боевого применения и обеспечения безопасности применения в РФ системы и средств государственного радиолокационного опознавания», — говорится в сообщении.

Изменения, внесенные в положение о Минобороны, закрепляют за ведомством регулирование всех аспектов функционирования этой критически важной системы, включая ее боевое применение. Система радиолокационного опознавания, представляющая собой сложный аппаратно-программный комплекс, предназначена для автоматической идентификации принадлежности войск и техники.

Как отмечается в пояснительной записке, ранее «ни один из федеральных органов исполнительной власти полномочиями по установлению порядка государственного опознавания не был наделен».

До этого президент России Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге предприятие «Радар ммс», которое является одним из лидеров в области радиоэлектроники, точного приборостроения и программного обеспечения.

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