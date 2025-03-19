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Путин поручил поддерживать воинскую дисциплину в армии

Путин поручил ГП содействовать поддержанию воинской дисциплины в армии России
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ содействовать поддержанию воинской дисциплины в армии. Об этом глава государства сказал на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает РИА Новости.

Обращаясь к военным прокурорам, российский лидер подчеркнул, что необходимо впредь содействовать укреплению воинской дисциплины как важнейшего фактора высокой боеготовности российских войск.

До этого, 10 марта, Путин поручил премьер-министру России Михаилу Мишустину до 30 марта 2025 года обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Также российский президент отдал поручение распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников спецоперации, пропавших без вести.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.

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