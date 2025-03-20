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ВСУ за сутки лишились более 250 военных в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки лишились более 250 военных в Курской области
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились более 250 военных в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска уничтожили два пункта управления украинскими беспилотниками.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что разгром противника на территории Курской области практически завершен.

В сжатые сроки российские военные освободили более 1100 километров территории, оккупированной бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе вторжения в Курскую область в августе 2024 года. 13 марта ВС России освободили город Суджу от украинских захватчиков. Город за время оккупации был почти полностью уничтожен, от многих зданий остались лишь руины.

Ранее десантники ВС РФ завладели бронемашиной HMMWV при захвате Суджи.

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