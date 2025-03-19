МО России: ВСУ от действий группировки «Север» потеряли более 70 военных за сутки

Подразделения украинских войск в результате действий группировки войск «Север» за сутки потеряли на Белгородском направлении свыше 70 военных и три танка. Об этом сообщили в министерстве обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделениями группировки нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины в районах Марьина, Петрушевки и Угроед в Сумской области», — говорится в публикации.

Украинская армия также лишилась двух боевых машин пехоты, 11 боевых бронированных машин, трех инженерных машин разграждения, семи автомобилей и четырех артиллерийских орудий.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ в Белгородской области.