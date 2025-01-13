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Хуситы заявили об ударе ракетой и беспилотниками по Тель-Авиву

Хуситы нанесли удар баллистической ракетой и дронами по Тель-Авиву
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Ammar Awad/Reuters

Йеменское хуситское движение «Ансар Аллах» нанесло удары ракетой и беспилотниками по Тель-Авиву. Об этом телеканалу Al Masirah заявил представитель вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сариа.

По его словам, гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2» успешно поразила критически важную израильскую цель в Тель-Авиве. Кроме того, успешные удары также нанесли четыре беспилотных летательных аппарата.

Представитель хуситов подчеркнул, что военные операции против еврейского государства будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию против Палестины и блокаду сектора Газа.

5 января сообщалось, что хуситы нанесли ракетный удар по тепловой электростанции «Орот Рабин» на северо-западе Израиля.

3 января хуситы заявляли об ударе по электростанции в районе Тель-Авива. По их данным, ракета достигла цели.

Ранее хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту в Израиле.

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