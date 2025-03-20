Угрозу атаки беспилотников объявили в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — написал он.

Губернатор добавил, что экстренные службы региона приведены в полную готовность.

18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом поддержал идею республиканца о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду российским военным.

Спустя несколько часов Украина нарушила эти договоренности. В ночь на 19 марта несколько дронов ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки упали на землю, и в результате на нефтебазе в районе станицы Кавказская произошел пожар.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что, несмотря на это, Путин не давал команды о возобновлении ударов по энергообъектам Украины.

Ранее сообщалось, что удар ВСУ по станции «Кавказская» угрожает доходам акционеров из США.