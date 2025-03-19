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Стало известно, как военным РФ удалось сбить украинский F-16

«Повернутые на войне»: F-16 ВСУ сбили благодаря тандему истребитель - расчет ПВО
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Истребитель F-16 Воздушных сил Украины (ВСУ) удалось сбить благодаря слаженной работе российской авиации и противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

«Не раскрывая подробностей скажем, что тандем Истребитель — расчет ПВО сделали свое тяжелое дело на отлично», — написали авторы канала.

О том, что военным РФ удалось сбить украинский F-16 над Сумской областью, вечером 19 марта сообщал военный корреспондент Юрий Котенок. Он отмечал, что эта информация «предварительная и неподтвержденная».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что самолет был уничтожен ракетой зенитно-ракетного комплекса С-400. В результате крушения пилот ВСУ не выжил, отмечали журналисты.

Telegram-канал «Архангел спецназа» писал, что американские F-16 выполняют в Сумской области роль охотников на российскую авиацию. По его данным, украинская армия пока не использует истребители для сброса авиабомб, поскольку эту функцию выполняют советские самолеты. Уточнялось, что F-16 перемещаются на крайне низких высотах, чтобы не попасть под удар российской авиации.

Ранее в Раде заявили, что украинская ПВО сбивает половину своих самолетов.

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