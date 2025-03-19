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Белоусов в военной форме обратился к военнослужащим

Белоусов в военной форме поздравил военнослужащих с Днем моряка-проводника

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов записал видеообращение к военнослужащим, посвященное Дню моряка-подводника, который отмечается 19 марта. Ролик опубликован в официальном Telegram-канале военного ведомства.

В своем выступлении Белоусов подчеркнул исключительную важность и сложность службы экипажей подводных лодок, отметив их высокую ответственность в обеспечении безопасности страны.

«Подводники демонстрируют профессионализм, выполняя задачи в любой точке Мирового океана, включая сложные арктические широты», — заявил министр.

Особое внимание в обращении уделено роли подводных сил в ходе специальной военной операции. Белоусов напомнил, что крылатые ракеты «Калибр», применяемые для поражения целей на Украине, запускаются в том числе с субмарин.

«Ваш вклад в защиту национальных интересов невозможно переоценить», — добавил он.

В завершение министр поздравил военнослужащих с профессиональным праздником, пожелав им здоровья, успехов в службе и благополучия семьям.

Ранее министр обороны вручил награды женщинам, отличившимся на СВО.

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