Израильские военные возобновили наземные операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила наземные операции в секторе Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«За последние сутки силы Армии обороны Израиля начали целенаправленные наземные операции в центральной части сектора Газа и на его юге с целью расширения зоны безопасности, создания частичного буфера на севере и на юге сектора», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что в рамках операции израильские войска вернули под свой контроль коридор Нецарим в центральной части анклава. Помимо этого, в южной части Газы будут развернуты силы бригады «Голани» для возможных боевых действий, отметили в армии Израиля.

Накануне телеканал Al Arabiya сообщил, что власти Израиля проинформировали посредников об отказе от введения режима прекращения огня в секторе Газа. По данным канала, после возобновления ударов по Газе посредники пытаются добиться немедленного перемирия в анклаве в обмен на освобождение ряда заложников.

Ранее ХАМАС пригрозил Израилю жестким ответом на возобновление боевых действий в Газе.