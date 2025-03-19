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Израильские военные возобновили наземные операции в секторе Газа

Армия Израиля заявила о возобновлении наземных операций в секторе Газа
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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила наземные операции в секторе Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«За последние сутки силы Армии обороны Израиля начали целенаправленные наземные операции в центральной части сектора Газа и на его юге с целью расширения зоны безопасности, создания частичного буфера на севере и на юге сектора», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что в рамках операции израильские войска вернули под свой контроль коридор Нецарим в центральной части анклава. Помимо этого, в южной части Газы будут развернуты силы бригады «Голани» для возможных боевых действий, отметили в армии Израиля.

Накануне телеканал Al Arabiya сообщил, что власти Израиля проинформировали посредников об отказе от введения режима прекращения огня в секторе Газа. По данным канала, после возобновления ударов по Газе посредники пытаются добиться немедленного перемирия в анклаве в обмен на освобождение ряда заложников.

Ранее ХАМАС пригрозил Израилю жестким ответом на возобновление боевых действий в Газе.

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