ХАМАС пригрозил Израилю жестким ответом на возобновление боевых действий в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС пригрозило Израилю жестким ответом в связи с возобновлением израильскими военными боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

»Нетаньяху решил возобновить войну на уничтожение, как спасательную шлюпку для себя от внутренних кризисов», — говорится в заявлении.

В ХАМАС заявили, что возвращение Израиля к боевым действиям — это решение принести в жертву пленников. Радикалы добавили, что действия израильского государства требуют от арабских и исламских стран, а также от международного сообщества принятия мер по пресечению «жестокости и войны на уничтожение гражданского населения».

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. 2 марта первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС не получилось.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что это произошло, потому что палестинское движение отвергло предложения США о продлении перемирия.

Ранее сообщалось, что последняя атака Израиля на Газу унесла жизни 112 человек.