Власти Израиля сообщили об отказе от режима прекращения огня

Власти Израиля проинформировали посредников об отказе от введения режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным канала, после возобновления ударов Израиля по Газе посредники пытаются добиться немедленного прекращения огня в анклаве в обмен на освобождение ряда заложников.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. 2 марта первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС не получилось.

До этого ХАМАС объявило, что «до последнего момента» придерживалось соглашения о прекращении огня в секторе Газа и не планировало нападать на израильских военных. В движении подчеркнули, что стремились к тому, чтобы соглашение продолжало действовать, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «предпочел возобновить войну».

Ранее ХАМАС пригрозил Израилю жестким ответом на возобновление боевых действий в Газе.