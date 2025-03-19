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Стало известно о задержании начальника радиотехнической службы ВМФ

«Ъ»: ФСБ задержала начальника радиотехнической службы ВМФ Лопатиева
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ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала начальника радиотехнической службы Военно-морского флота (ВМФ) России капитана первого ранга Олега Лопатиева. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, Лоптиева обвинили в преступлении коррупционной направленности. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд уже арестовал начальника службы на два месяца, отметили авторы.

Радиотехническая служба ВМФ входит в состав Главного командования флота. Ее сотрудники занимаются установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования на кораблях, судах, базах и в учреждениях флотов.

17 марта Военный апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор, который был вынесен бывшему главному бухгалтеру дислоцированной в Дагестане воинской части Росгвардии Геннадию Колбасюку. По данным следствия, финансист, используя электронную подпись командира воинской части и фальсифицировав документы, похитил из Федерального казначейства РФ 24 млн рублей.

Ранее Путин заявил о необходимости пресекать хищения в сфере обороны.

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