Стало известно о задержании начальника радиотехнической службы ВМФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала начальника радиотехнической службы Военно-морского флота (ВМФ) России капитана первого ранга Олега Лопатиева. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, Лоптиева обвинили в преступлении коррупционной направленности. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд уже арестовал начальника службы на два месяца, отметили авторы.

Радиотехническая служба ВМФ входит в состав Главного командования флота. Ее сотрудники занимаются установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования на кораблях, судах, базах и в учреждениях флотов.

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