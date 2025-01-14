Михаил Романов назвал поддержку ветеранов СВО центром депутатского внимания

Поддержка ветеранов войн, участников СВО и членов их семей останется в центре депутатского внимания. Об этом заявил, комментируя открытие весенней сессии восьмого созыва Госдумы, депутат от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Он напомнил, что 2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.

«Существующий на сегодняшний день пакет профильных законов включает более 120 документов. Сейчас в работе еще почти два десятка законопроектов, расширяющих перечень мер социальной защиты наших героев, а также их жен и детей. Речь идет как о прямой экономической помощи, так и о дополнительных трудовых гарантиях, о льготах для несовершеннолетних», — сказал парламентарий.

Он уточнил, что в текущий момент разрабатываются особые механизмы поддержки защитников Курской области. По его словам, они получат статус участников СВО.

«Работа депутатов будет также нацелена на укрепление общественного статуса ветеранов войн: на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и на защиту правды о героях СВО. Слава русского оружия не должна померкнуть из-за фейковой пропаганды прозападной прессы, из-за ложных интерпретаций, которыми фонтанируют профессиональные торговцы общественным мнением», — отметил Романов.

Депутат подчеркнул, что защитники Отечества всегда будут пользоваться уважением и авторитетом.

«Также в числе приоритетов фракции «Единая Россия» в рамках новой сессии – реализация послания президента Федеральному Собранию. Акцент – на экономическое развитие и обеспечение благополучия граждан, особенно – семей с детьми», — добавил парламентарий.

По его словам, «детское законодательство» пополнится инициативами о новых форматах поддержки многодетных семей, о защите несовершеннолетних от пагубно влияющего на детскую психику контента на любых платформах, на повышение профилактики употребления подростками запрещенных веществ, на сокращение школьной нагрузки.

Также Романов отметил, что срочной законодательной реакции требует ситуация с телефонным и интернет мошенничеством. Он подчеркнул, что необходимая работа уже ведется, и будет предложен целый пакет правовых инструментов для решения этой проблемы.