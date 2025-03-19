В Кремле заявили, что РФ довела до США все нюансы, касающиеся перемирия на Украине

Россия довела до Соединенных Штатов все нюансы, касающиеся вопроса введения режима прекращения огня на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы имели возможность подробно довести до сведения американской стороны те вопросы, в контексте которых возможно прекращение огня, те нюансы, о которых говорил [президент России Владимир] Путин в ходе недавней пресс-конференции с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что данные вопросы «достаточно чувствительны». По его словам, они требуют глубокой проработки на двустороннем уровне. В настоящее время нюансы, касающиеся перемирия на Украине, не могут публично обсуждаться, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. О чем договорились главы государств и какие вопросы не вошли в пресс-релизы обеих сторон по итогам переговоров, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в ГД заявили, что РФ не испытывает иллюзий по поводу позиции США по Украине.