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В Кремле заявили, что РФ довела до США все нюансы, касающиеся перемирия на Украине

Песков: Россия довела до США все нюансы, касающиеся возможного прекращения огня
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Алексей Никольский/РИА Новости

Россия довела до Соединенных Штатов все нюансы, касающиеся вопроса введения режима прекращения огня на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы имели возможность подробно довести до сведения американской стороны те вопросы, в контексте которых возможно прекращение огня, те нюансы, о которых говорил [президент России Владимир] Путин в ходе недавней пресс-конференции с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что данные вопросы «достаточно чувствительны». По его словам, они требуют глубокой проработки на двустороннем уровне. В настоящее время нюансы, касающиеся перемирия на Украине, не могут публично обсуждаться, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. О чем договорились главы государств и какие вопросы не вошли в пресс-релизы обеих сторон по итогам переговоров, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в ГД заявили, что РФ не испытывает иллюзий по поводу позиции США по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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