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Средства ПВО за сутки уничтожили 142 украинских беспилотника

МО: российские средства ПВО за сутки уничтожили 142 украинских беспилотника
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы за последние сутки уничтожили 142 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), включая 61 дрон за пределами зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В сводке ведомства уточняется, что все цели были нейтрализованы в рамках отражения атак на военные и гражданские объекты.

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты и подавлены 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 61 вне зоны СВО», — говорится в официальном заявлении.

Утром сообщалось, что за минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 57 украинских дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС РФ сбили уже запущенные беспилотники по объектам на Украине.

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