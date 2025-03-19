Стали известны подробности о падении БПЛА на пункт перевалки нефти на Кубани

На пункте перевалки нефти на Кубани при атаке БПЛА разгерметизировался резервуар

Разгерметизация резервуара произошла на пункте перевалки нефти, расположенном в Краснодарском крае, при падении обломков сбитых украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Данный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что сотрудники экстренных служб продолжают тушить возникший на объекте пожар. Площадь возгорания составила 1 700 квадратных метров.

В ночь на 19 марта в воздушном пространстве Краснодарского края перехватили и уничтожили несколько украинских дронов. Фрагменты беспилотников упали на землю, в результате чего на нефтебазе у станицы Кавказская произошел пожар.

Как рассказали в региональном оперативном штабе, к ликвидации огня были привлечены 179 сотрудников экстренных служб. Они, в свою очередь, задействовали 54 единицы техники. Специалисты присвоили пожару четвертый ранг сложности.

Ранее атаку украинских войск на нефтебазу в Краснодарском крае связали с телефонным разговором Путина и Трампа.