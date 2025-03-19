Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о падении БПЛА на пункт перевалки нефти на Кубани

На пункте перевалки нефти на Кубани при атаке БПЛА разгерметизировался резервуар
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Разгерметизация резервуара произошла на пункте перевалки нефти, расположенном в Краснодарском крае, при падении обломков сбитых украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Данный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что сотрудники экстренных служб продолжают тушить возникший на объекте пожар. Площадь возгорания составила 1 700 квадратных метров.

В ночь на 19 марта в воздушном пространстве Краснодарского края перехватили и уничтожили несколько украинских дронов. Фрагменты беспилотников упали на землю, в результате чего на нефтебазе у станицы Кавказская произошел пожар.

Как рассказали в региональном оперативном штабе, к ликвидации огня были привлечены 179 сотрудников экстренных служб. Они, в свою очередь, задействовали 54 единицы техники. Специалисты присвоили пожару четвертый ранг сложности.

Ранее атаку украинских войск на нефтебазу в Краснодарском крае связали с телефонным разговором Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами