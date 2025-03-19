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Путин приказал сбить семь дронов, летевших на Украину

МО: после приказа Путина сбили семь российских БПЛА, летевших на объекты Украины
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны, выполняя приказ президента Владимира Путина о временном прекращении атак на украинскую энергетику, уничтожили семь беспилотников, летевших к объектам в Николаевской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в момент получения приказа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находились семь российских ударных беспилотников, направленных на объекты энергетики, связанные с военно-промышленным комплексом, в Николаевской области. В результате шесть из них были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», а один — дежурным истребителем воздушно-космических сил России.

18 марта на сайте Кремля сообщалось, что Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме назвали последствия для Украины в случае продолжения ударов по энергетике.

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