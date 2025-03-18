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Пять человек пострадали в Курской области после атак украинских беспилотников

Хинштейн: пять человек пострадали в Курской области из-за атак БПЛА ВСУ
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Пять человек пострадали в Курской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате удара двух FPV-дронов в Суджанском районе ранения получили четыре мирных жителя», — написал он, уточнив, что пострадавших доставили в Курскую областную больницу.

Еще одна атака произошла в Тимском районе. Там беспилотник самолетного типа упал рядом с «Газелью», перевозившей хлеб. В результате этого пострадал водитель грузовика. Он получил закрытое осколочное ранение правого плеча, шеи и был госпитализирован.

Кроме того, утром ВСУ обстреляли слободу Белую Беловского района — повреждены администрация муниципалитета, несколько рядом стоящих зданий, а также частные автомобили сотрудников ОАО «Псельское».

Минобороны сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 18 марта сбили 46 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России.

Ранее при атаке на Белгород 18-летнему парню оторвало руку.

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