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СМИ: дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине в Краснодарском крае

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Кропоткине Краснодарского края
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Телеграм-канал «Гусев»

В городе Кропоткине Краснодарского края зафиксированы взрывы на территории нефтебазы в результате атаки Вооруженных сил Украины. Произошло не менее трех взрывов, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, обломки беспилотного летательного аппарата обнаружены на территории предприятия, где возникло возгорание. Вспыхнули фрагменты, предположительно, сбитого БПЛА.

«На месте падения обломков на территории предприятия пожар — горят части сбитого дрона», — говорится в сообщении.

В ночь на 17 февраля несколько беспилотных аппаратов атаковали объекты на территории Краснодарского края. В результате атаки перекачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума была временно приостановлена на некоторых участках. Сообщалось о выводе из строя нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», ставшей целью атаки. Работа станции осуществлялась в режиме пониженной производительности.

Ранее цена нефти марки Brent выросла после атаки дронов на НПС «Кропоткинская».

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