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Украинское СМИ сообщило об уничтожении нефтезавода в Харьковской области

«Страна.ua»: в Харьковской области после взрывов уничтожен нефтезавод
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В городе Мерефе Харьковской области после взрывов уничтожен нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Ночным обстрелом полностью уничтожен нефтеперерабатывающий завод», — говорится в сообщении, опубликованном в 13:59 по московскому времени.

По информации издания, до вчерашнего дня завод работал лишь на 10% своей мощности, но после взрывов он полностью уничтожен. В инвестиционной промышленной компании AES Group сообщили о запуске процедуры банкротства.

Утром 18 марта сообщалось, что на объекте инфраструктуры в Днепровском районе Днепропетровской области Украины произошел сильный пожар. По информации главы областной военной администрации Сергея Лысака, возгорание началось после атаки БПЛА. Как сообщило издание «Страна.ua», беспилотник нанес удар по объекту инфраструктуры в городе Днепре (бывший Днепропетровск). О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что еще несколько лет будут испытывать проблемы с электричеством.

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