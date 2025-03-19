В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Киеве были слышны повторные взрывы», — говорится в сообщении.

На данный момент в Киеве звучит сигнал ракетной опасности. Этой же ночью издание уже сообщало о взрывах.

Информации о том, в каком именно районе прозвучали взрывы, на данный момент не поступало.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в городе Мерефе Харьковской области после взрывов уничтожен нефтеперерабатывающий завод. Известно, что до ударов завод работал на 10% своей мощности, а после них и вовсе не смог функционировать.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные атаковали объекты нефтяной отрасли Украины.