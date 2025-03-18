ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, призвав граждан оставаться бдительными.

По словам главы региона, военные обнаружили и уничтожили воздушные цели, пытавшиеся атаковать объекты в области. Богомаз подчеркнул, что ситуация находится под контролем, но призвал жителей избегать скоплений людей и следовать рекомендациям властей.

«Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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