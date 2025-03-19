Французам начнут выдавать «инструкции по выживанию»

Подготовленные министерством обороны Франции «инструкции по выживанию» начнут рассылать уже летом 2025 года на случай войны. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

«Вооруженный конфликт, стихийное бедствие... В этом небольшом буклете объемом около 20 страниц подробно описаны правильные действия, которые следует предпринять в случае возникновения одной из этих угроз», — сообщили в эфире.

В инструкции также указан специальный набор для выживания, который должен быть у человека в случае чрезвычайной ситуации. В него выходят шесть литров воды, десяток консервов, батарейки и фонарик, а также аптечка с необходимыми медикаментами.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует продолжать вооружаться, чтобы «избежать войны».

5 марта Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Ранее евродепутат потребовал, чтобы США вернули Франции статую Свободы.