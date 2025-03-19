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Французам начнут выдавать «инструкции по выживанию»

Europe 1: французы получат «инструкции по выживанию» на случай войны
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Depositphotos

Подготовленные министерством обороны Франции «инструкции по выживанию» начнут рассылать уже летом 2025 года на случай войны. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

«Вооруженный конфликт, стихийное бедствие... В этом небольшом буклете объемом около 20 страниц подробно описаны правильные действия, которые следует предпринять в случае возникновения одной из этих угроз», — сообщили в эфире.

В инструкции также указан специальный набор для выживания, который должен быть у человека в случае чрезвычайной ситуации. В него выходят шесть литров воды, десяток консервов, батарейки и фонарик, а также аптечка с необходимыми медикаментами.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует продолжать вооружаться, чтобы «избежать войны».

5 марта Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Ранее евродепутат потребовал, чтобы США вернули Франции статую Свободы.

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