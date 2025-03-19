Житель Двуречной в Харьковской области рассказал, что село полностью разрушено

Взятое под контроль российскими войсками село Двуречная в Харьковской области почти полностью разрушено. Слова жителя привели в Telegram-канале российской администрации Харьковской области.

«Целых домов — единицы. Школа тоже уничтожена. Администрация тоже полностью легла практически. Больница, туда я не доходил, не знаю. Все двухэтажные постройки — жилые дома тоже целых не осталось ни одного», — рассказал он.

Поселок был взят под контроль российскими войсками 28 января 2025 года.

Недавно российские военные эвакуировали нескольких жителей из села Двуречная в Харьковской области. Как сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, люди до сих пор находятся в шоковом состоянии, так как им многое пришлось пережить из-за нахождения в зоне боевых действий. Всего с февраля из села вывезли 19 человек, уточнил источник.

Ранее российские военные уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ в Харьковской области.