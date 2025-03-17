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Хуситы ударили второй раз за ночь по американскому авианосцу

Хуситы заявили о втором ударе по авианосцу США Harry Truman в Красном море
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U.S. Navy

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» осуществили второй удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море в ответ на атаки США по территории Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

«Во второй раз за сутки мы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в северной части Красного моря. Атака, длившаяся несколько часов, была проведена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что «Вооруженные силы Йемена смогли отразить агрессию» со стороны американской авианосной группы. «После обстрела ракетами и беспилотниками авианосца и других кораблей истребители противника были вынуждены вернуться на свои базы», — утверждают хуситы.

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил в воскресенье, что USS Harry Truman и сопровождающие его суда были атакованы с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника. Он добавил, что хуситы намерены продолжать атаки на американские военные корабли в Красном море и Аденском заливе, а также блокировать проход израильских коммерческих судов через Баб-эль-Мандебский пролив, пока Израиль не возобновит гуманитарные поставки в сектор Газа.

До этого американская армия нанесла удары по израильскому судну Galaxy Leader, которое в ноябре 2023 года было захвачено йеменским движением хуситов «Ансар Аллах».

Ранее в ООН призвали США остановить удары по Йемену.

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