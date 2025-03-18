На Украине объявили воздушную тревогу

В пяти регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Так, предупреждение об угрозе атаки с воздуха ввели в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Во вторник, 18 марта, в Минобороны России сообщили, что российские силы нанесли удары по объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим украинскую армию, а также по аэродромам противника. По данным оборонного ведомства, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

До этого также сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным МО, солдаты выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на площадку вылета. По данным авианаводчика, поставленная цель операции была достигнута, вся техника противника была уничтожена.

Ранее Минобороны назвало потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».