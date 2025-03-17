Минобороны назвало потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

В Донецкой народной республике подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка и Отрадное. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли за сутки более 140 военнослужащих. Помимо живой силы, украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин и шести автомобилей.

В Минобороны добавили, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил РФ нанесли поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, центру подготовки специалистов БПЛА, скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 159-ти районах.

Средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 177 беспилотников ВСУ, добавили в Минобороны.

До этого российские силовики рассказали о спецкурсе для бойцов ВСУ в учебном центре в Черниговской области. В ходе допроса один из пленных украинских военных уточнил, что на фоне поражений в Курской области и насильственной мобилизации на Украине бойцов учат правилам поведения в российском плену.

Ранее ВСУ перебросили на юг ДНР группу женщин-штурмовиков.