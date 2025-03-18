ХАМАС прокомментировал возобновление боевых действий в Газе

Палестинское движение ХАМАС объявило, что «до последнего момента» придерживалось соглашения о прекращении огня в секторе Газа и не планировало нападать на израильских военных. Об этом сообщает ТАСС.

В движении подчеркнули, что стремились к тому, чтобы соглашение продолжало действовать, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «предпочел возобновить войну».

В ХАМАС добавили, что заявления о том, что участники организации якобы готовили атаки на военных Армии обороны Израиля, не соответствуют действительности. Подобные сообщения являются предлогом для того, чтобы возобновить боевые действия.

18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа. Их действия стали ответом на отказ Палестины от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ХАМАС пригрозил Израилю жестким ответом на возобновление боевых действий в Газе.