Российские средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM

Пять управляемых авиационных бомб JDAM сбили российские силы противовоздушной обороны за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Кроме того, целью средств ПВО стали 117 беспилотников самолетного типа и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, отметили в ведомстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские подразделения уничтожили, в частности, 47 211 дронов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 314 танков, 658 самолетов и 283 вертолета.

14 марта агентство Reuters со ссылкой на информированные источники писало, что Соединенные Штаты Америки намерены возобновить поставки на Украину планирующих дальнобойных реактивных снарядов (GLSDB). Боеприпасы прибудут на фоне сообщений о том, что запасы армейских тактических ракетных комплексов ATACMS аналогичной дальности на Украине истощены, говорилось в публикации. По данным Reuters, GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км, прошли модернизацию, чтобы лучше противостоять системам радиоэлектронного подавления.

Ранее в США не исключили поставок оружия Украине за счет замороженных активов РФ.