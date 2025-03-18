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СМИ: Израиль ликвидировал одного из главарей ХАМАС

Al Arabiya: Израиль ликвидировал премьера правительства ХАМАС при ударе по Газе
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arab360.news

Израиль ликвидировал премьер-министра правительства радикального палестинского движения ХАМАС Иссам ад-Даалиса при ударе по сектору Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что снаряд попал в дом, где в тот момент находился ад-Даалис.

Телеканал также утверждает, что в ходе израильской бомбардировки был уничтожен заместитель главы министерства внутренних дел в правительстве ХАМАС в Газе Махмуд Абу Ватфа.

Официальных комментариев со стороны ХАМАС пока не поступало.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. 2 марта первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС не получилось.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что это произошло, потому что палестинское движение отвергло предложения США о продлении перемирия.

Ранее ХАМАС пригрозил Израилю жестким ответом на возобновление боевых действий в Газе.

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