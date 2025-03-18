Стало известно о стягивании резервов ВСУ в приграничье Курской области

Два майора: ВСУ стягивают резервы в приграничье Курской области

ВСУ стягивают резервы в приграничье Курской области, сообщает Telegram-канал «Два майора».

По данным Telegram-канала, бои идут у села Гуево.

«Сообщают о стягивании резервов ВСУ. Враг наносит удары по освобожденным населенным пунктам», — говорится в сообщении.

Также продолжаются бои за населенный пункт Гоголевка.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что пять человек пострадали в Курской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

Кроме того, утром ВСУ обстреляли слободу Белую Беловского района — повреждены администрация муниципалитета, несколько рядом стоящих зданий, а также частные автомобили сотрудников ОАО «Псельское».

18 марта стало известно, что российские военные начали вывозить трофейную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Суджанского района Курской области.

До этого сообщалось, что ВСУ оставили в Курской области лучшие образцы техники при отступлении.