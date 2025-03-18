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Мэр Белгорода подтвердил повреждение торгового центра в результате атаки дронов

Мэр Белгорода: обломками сбитого беспилотника поврежден торговый центр
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Станислав Красильников/РИА Новости

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили торговый центр в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

Он уточнил, что силы противовоздушной обороны отражают над Белгородом атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков был поврежден расположенный на Харьковской горе торговый центр. Имеются пострадавшие, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Демидов выехал на место чрезвычайного происшествия. Там работают все оперативные службы. По словам мэра, серьезных разрушений нет, произошло возгорание деревьев у торгового центра.

Глава города призвал жителей не подходить к окнам и находиться в безопасных местах. Он подчеркнул, что в Белгороде объявлена опасность атаки БПЛА.

17 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в областном центре двое мужчин получили тяжелые ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее упавшие обломки сбитого дрона повредили здание торгового центра в Белгороде.

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