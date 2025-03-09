В Белгородской области при детонации мины пострадал мужчина

Житель города Шебекино в Белгородской области пострадал в результате детонации мины «колокольчик». Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил множественные осколочные ранения нижних конечностей и минно-взрывную травму. Также у него была диагностирована баротравма.

Из заявления следует, что сразу после происшествия бойцы самообороны отвезли пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. После осмотра медики приняли решение направить его в больницу №2 в городе Белгороде.

«На территории его (раненого мужчины — «Газета.Ru») домовладения выбиты окна в жилом доме и посечен осколками легковой автомобиль», — подчеркнул глава региона.

Также он рассказал, что украинские военные с помощью дрона нанесли удар по парковке возле одного из предприятий в Шебекино. В результате четыре транспортных средства получили повреждения.

Кроме того, атаке беспилотника подвергся поселок Дальний в Валуйском округе. Целью стало фермерское хозяйство, на территории которого было повреждено производственное помещение.

«Оперативные службы работают на местах», — уточнил Гладков.

9 марта губернатор Белгородской области заявил, что за прошедшие сутки украинские бойцы выпустили по региону более 130 дронов. Тем самым они нанесли ущерб расположенным в регионе жилым домам, социальным и коммерческим объектам, а также линиям электропередачи.

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