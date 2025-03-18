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ВСУ обвинили в массовых убийствах жителей Харьковской области

Ганчев: ВСУ массово уничтожают жителей Харьковской области при отступлении
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «устраивают беспредел» в отношении жителей Харьковской области при отступлении с позиций и организуют массовые убийства. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Если говорить о массовых захоронениях, то пока три захоронения, где нашли 17 мирных жителей», — заявил он.

По словам Ганчева, в ходе изучения территорий могут быть найдены и другие массовые захоронения, поскольку в агонии от потери территорий украинские солдаты атаковали мирных жителей при отступлении. Глава Харьковской ВГА выразил уверенность в том, что это не последние массовые захоронения на территории региона.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла сдержать эмоций, когда в ходе брифинга перечисляла число раненых и погибших детей от действий украинских войск. По ее словам, в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2014 года погибли минимум 1,7 тыс. детей.

12 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в отношении ВСУ после убийства четырех человек в селе Черкасское Поречное Курской области.

Ранее СК возбудил дело по факту убийства ВСУ жителей Казачьей Локни.

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