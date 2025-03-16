СК возбудил дело по факту убийства ВСУ жителей Казачьей Локни

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о теракте и мародерстве после убийства мирного населения в селе Казачья Локня Курской области военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию российского региона, занимались в населенном пункте мародерством. Также бойцы ВСУ убили трех мирных жителей, которые передвигались по улице села. Инцидент произошел не позднее февраля 2025 года, уточнили в СК.

В ведомстве отметили, что в рамках расследования следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к произошедшему военных ВСУ.

Несколькими часами ранее СК возбудил уголовное дело о теракте после убийства украинскими военными восьми мирных жителей Суджи Курской области. Следствие установило, что бойцы ВСУ совершили нападение не позднее августа 2024 года.

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