В украинском городе произошел сильный пожар на объекте инфраструктуры

В Днепре произошел сильный пожар на объекте инфраструктуры после атаки БПЛА

Сильный пожар произошел на объекте инфраструктуры в Днепровском районе Днепропетровской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, возгорание началось после атаки БПЛА.

Как сообщило украинское издание «Страна.ua», беспилотник нанес удар по объекту инфраструктуры в городе Днепре (бывший Днепропетровск).

О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Незадолго до этого стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил России на контролируемые властями Украины районы Запорожской области получил повреждения объект критической инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России оценили, за счет чего держится энергетика Украины.