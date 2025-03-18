Последняя атака Израиля на Газу унесла жизни 112 человек

В результате последних авиаударов Израиля по сектору Газа погибли не менее 112 человек, среди них много детей и женщин. Об этом сообщает Al Jazeera.

Как уточнили в минздраве Газы, из них в городе Хан-Юнис на юге палестинского анклава погибли 75 человек.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что это произошло, потому что палестинское движение отвергло предложения США о продлении перемирия.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. 2 марта первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС не получилось.

Ранее россиянам рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности в Израиле.