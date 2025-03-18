Эксперт рассказал об иностранцах, попавших в Курской области в российский плен

В Курской области попали в плен воевавшие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) граждане иностранных государств. Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» рассказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов.

Он отметил, что большинство иностранцев, находившихся в Курской области, были ликвидированы, но некоторых взяли в плен. По его словам, на территории региона воевали граждане ФРГ, Франции, Польши, Великобритании и значительное число колумбийцев.

Сыртланов объяснил большим количеством взятых в плен иностранцев то, что их не показывают журналистам. Сейчас с пленными работают следователи. Сыртланов предположил, что иностранцев покажут чуть позже и обязательно назовут их количество.

17 марта депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что судьбу иностранцев, которые воевали на стороне ВСУ в Курской области, решит российский суд.

Ранее сообщалось, что бойцам ВСУ пообещали американский ВНЖ за спасение наемников из-под Курска.