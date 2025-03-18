Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал об иностранцах, попавших в Курской области в российский плен

Эксперт Сыртланов: в Курской области в плен попали иностранные граждане
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Курской области попали в плен воевавшие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) граждане иностранных государств. Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» рассказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов.

Он отметил, что большинство иностранцев, находившихся в Курской области, были ликвидированы, но некоторых взяли в плен. По его словам, на территории региона воевали граждане ФРГ, Франции, Польши, Великобритании и значительное число колумбийцев.

Сыртланов объяснил большим количеством взятых в плен иностранцев то, что их не показывают журналистам. Сейчас с пленными работают следователи. Сыртланов предположил, что иностранцев покажут чуть позже и обязательно назовут их количество.

17 марта депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что судьбу иностранцев, которые воевали на стороне ВСУ в Курской области, решит российский суд.

Ранее сообщалось, что бойцам ВСУ пообещали американский ВНЖ за спасение наемников из-под Курска.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами