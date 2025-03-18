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США наносят удары по столице Йемена

Al Masirah: ВС США наносят удары по столице Йемена Сане
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U.S. Navy/Abaca Press

Вооруженные силы США наносят удары по столице Йемена Сане, которая находится под контролем хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает телеканал Al Masirah, принадлежащий хуситам.

По информации телеканалов Al Hadath и Sky News Arabia, во всех частях города слышны мощные взрывы. Источники Al Hadath заявили, что целью ударов стали военные объекты хуситов, в том числе «секретные склады оружия», находящиеся на западе йеменской столицы.

Массированные удары американских войск по целям на территории Йемена в ночь на 16 марта ознаменовали начало крупной военной операции против хуситов.

Действия США, по заявлению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, предприняты для защиты американских судов от хуситских атак и сопровождались угрозами беспрецедентных репрессалий в случае продолжения нападений в Красном море. В результате ударов, по имеющимся данным, свыше сотни людей получили ранения.

Ранее хуситы ударили по американскому авианосцу в Красном море.

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Удары США по хуситам
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