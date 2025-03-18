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Из-за атаки БПЛА на Белгород 18-летнему молодому человеку оторвало руку

Гладков: при атаке на Белгород 18-летний мужчина получил минно-взрывную травму
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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что при атаке дронов на Белгород пострадал только 18-летний молодой человек.

«У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья», — написал чиновник.

Он добавил, что сейчас пострадавшего оперируют, затем он будет переведен в реанимацию. Его состояние медики считают тяжелым.

В ночь на 18 марта украинские беспилотники атаковали Белгород. Упавшие обломки одного из сбитых дронов повредили здание торгового центра «Атлант Арена» на улице Щорса. Загорелись его фасад и расположенные рядом деревья. Огонь удалось оперативно потушить. Изначально Гладков заявил о двух пострадавших в результате падения обломков — у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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